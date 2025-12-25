Стала известна личность мужчины, который подорвал двух сотрудников ДПС в Москве

До этого сообщалось, что мужчина, подорвавший полицейских на Елецкой улице, якобы действовал по указке мошенников. Аферисты убедили его заложить взрывное устройство под автомобиль ДПС. Об этом 24 декабря сообщил осведомленный источник. Перед этим мошенники якобы обманули мужчину, сообщив о взломе его аккаунта от «Госуслуг».