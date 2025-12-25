Стала известна личность мужчины, который подорвал двух сотрудников ДПС в Москве

Подрывником, который погиб при взрыве на Елецкой улице в столице вместе с двумя инспекторами ДПС, оказался 24-летний Павел Голубенко. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщил Telegram-канал Mash.
— Молодой человек родом из Каменок Ивановской области. Окончил школу, учился в Ивановском автотранспортном колледже и работал прессовщиком на фабрике. За пару дней до событий он пытался занять деньги у знакомых, — сказано в публикации.
Отмечается, что в социальных сетях парень был подписан на тематические каналы — милитари, аниме, психология и электроника. Также Голубенко фанател по видеоигре S.T.A.L.K.E.R.
До этого сообщалось, что мужчина, подорвавший полицейских на Елецкой улице, якобы действовал по указке мошенников. Аферисты убедили его заложить взрывное устройство под автомобиль ДПС. Об этом 24 декабря сообщил осведомленный источник. Перед этим мошенники якобы обманули мужчину, сообщив о взломе его аккаунта от «Госуслуг».
Взрыв прозвучал в ночь с 23 на 24 декабря на Елецкой улице. Неизвестный наблюдал за служебной машиной полицейских, когда его заметили силовики. Правоохранители попытались задержать незнакомца, и в этот момент в действие было приведено взрывное устройство. Сотрудники ДПС погибли. Сам подрывник тоже скончался.