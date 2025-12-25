Военком на Украине обрызгал газом женщину с ребенком

Предварительно, группа из нескольких человек окружила представителей ТЦК в момент, когда те пытались задержать мужчину. В ходе возникшей потасовки один из сотрудников использовал газовый баллончик, распылив его сначала в сторону женщины, удерживавшей его за руку, а затем в сторону другой женщины с ребенком.