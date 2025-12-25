Ричмонд
Военком на Украине обрызгал газом женщину с ребенком

На Украине сотрудник ТЦК обрызгал газом женщину с ребёнком на руках.

Источник: Кадр из Youtube

В городе Ровно на западе Украины произошел инцидент с участием сотрудника территориального центра комплектования, который применил газовый баллончик против женщины с малолетним ребенком на руках. По данным украинских источников, женщина пыталась помешать насильственной мобилизации мужчины.

Предварительно, группа из нескольких человек окружила представителей ТЦК в момент, когда те пытались задержать мужчину. В ходе возникшей потасовки один из сотрудников использовал газовый баллончик, распылив его сначала в сторону женщины, удерживавшей его за руку, а затем в сторону другой женщины с ребенком.

Несмотря на попытки вмешательства со стороны местных жителей, предотвратить задержание не удалось. Мужчину силой посадили в минивэн, после чего представители ТЦК покинули место происшествия.

Ранее в Харькове сотрудники ТЦК мобилизовали волонтеров, которые везли гуманитарную помощь для бойцов ВСУ. У активистов были оформлены все необходимые документы, но военкомы все равно вручили им повестки.