Mercedes сбил экс-помощника Горбачева в центре Москвы

Экс-помощник Горбачева попал под колеса иностранного авто.
Бывший помощник и соавтор первого президента СССР Михаила Горбачева, 84-летний политолог и публицист Борис Славин попал под колеса автомобиля Mercedes в центре Москвы вечером 23 декабря. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на свой источник. По его данным, Славина с тяжелыми травмами доставили в городскую клиническую больницу имени Боткина, где его поместили в реанимацию.
«Он в реанимации», — сообщил РЕН ТВ сын публициста. По его словам, врачи продолжают оказывать экстренную помощь и проводят необходимое обследование.
По информации собеседника РЕН ТВ, состояние политолога врачи оценивают как тяжелое. За ним продолжают наблюдение в отделении реанимации и интенсивной терапии.