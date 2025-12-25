Ричмонд
Mercedes сбил экс-помощника Горбачева в центре Москвы

Бывший помощник и соавтор первого президента СССР Михаила Горбачева, 84-летний политолог и публицист Борис Славин попал под колеса автомобиля Mercedes в центре Москвы вечером 23 декабря. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на свой источник. По его данным, Славина с тяжелыми травмами доставили в городскую клиническую больницу имени Боткина, где его поместили в реанимацию.

«Он в реанимации», — сообщил РЕН ТВ сын публициста. По его словам, врачи продолжают оказывать экстренную помощь и проводят необходимое обследование.

По информации собеседника РЕН ТВ, состояние политолога врачи оценивают как тяжелое. За ним продолжают наблюдение в отделении реанимации и интенсивной терапии.