Mercedes сбил экс-помощника Горбачева в центре Москвы

Бывший помощник и соавтор первого президента СССР Михаила Горбачева, 84-летний политолог и публицист Борис Славин попал под колеса автомобиля Mercedes в центре Москвы вечером 23 декабря. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на свой источник. По его данным, Славина с тяжелыми травмами доставили в городскую клиническую больницу имени Боткина, где его поместили в реанимацию.