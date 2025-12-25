Бывший помощник Горбачева попал в аварию: он находится в реанимации

В центре Москвы произошло ДТП. Одним из участников инцидента якобы оказался бывший помощник Михаила Горбачева. Политолог Борис Славин попал под колеса автомобиля. Об этом пишет РЕН ТВ, ссылаясь на источник.
По данным телеканала, Бориса Славина сбил автомобиль марки Mercedes 24 декабря. Врачи выявили у политолога тяжелую сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга.
«Он в реанимации», — уточнил сын Бориса Славина.
