Бывший помощник Горбачева попал в аварию: он находится в реанимации

В Турции 23 декабря произошла страшная авиакатастрофа. Из-за технического сбоя упал частный самолет. На борту находился глава генштаба ВС Ливии Мухаммед аль-Хаддад. Он погиб. Самолет незадолго до падения пропал с радаров. Это произошло сразу после вылета борта из Анкары.