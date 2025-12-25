Мошенник из Екатеринбурга оформил микрокредиты на жительницу Архангельска

На жителя Екатеринбурга завели уголовное дело о мошенничестве.
В Архангельске полицейские вычеслили екатеринбуржца, который получил доступ к номеру теелфона жительницы города и набрал на нее кредитов. Молодой человек смог получить 120 тыяч рублей. Теперь женщине звонят коллекторы с требованием вернуть деньги, сообщили в пресс-службае УМВД России по Архангельску.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к совершению мошенничества причастен 19-летний неработающий житель Екатеринбурга, который, получив доступ к учетной записи потерпевшей на портале госуслуг через приобретенную SIM-карту, оформил от ее имени пять кредитов в микрофинансовых организациях на сумму около 120 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве. Все полученные деньги подозреваемый перевел в криптовалюту.
В полиции жертва мошенничества рассказала, что перестала пользоваться одной из своих SIM-карт, а спустя время этот номер снова появился в продаже. При этом женщина не отвязала его от своего личного кабинета на Госуслугах. Оформленные на нее займы вскрылись после звонков от коллекторов с требованием погасить задолженность. Тогда же она обнаружила блокировку своего аккаунта на главной платформе России.
После покупки номера молодой человек понял, что SIM-карта привязана к чужому аккаунту. Получив доступ к личному кабинету жительницы Архангельска, он завладел ее персональными данными и использовал их для оформления пяти кредитов в различныхорганизациях. Для подтверждения личности злоумышленник изготовил поддельную электронную копию паспорта.
В отношении задержанного дознаватели архангельской полиции возбудили несколько уголовных дел по признакам мошенничества. Подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.