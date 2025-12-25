Мошенник из Екатеринбурга оформил микрокредиты на жительницу Архангельска

В полиции жертва мошенничества рассказала, что перестала пользоваться одной из своих SIM-карт, а спустя время этот номер снова появился в продаже. При этом женщина не отвязала его от своего личного кабинета на Госуслугах. Оформленные на нее займы вскрылись после звонков от коллекторов с требованием погасить задолженность. Тогда же она обнаружила блокировку своего аккаунта на главной платформе России.