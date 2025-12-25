Над Ростовской областью поздно вечером бойцы ПВО сбили два беспилотника

Вечером в среду, 24 декабря, в небе над Ростовской областью силами ПВО были сбиты два беспилотника. Об этом сообщают в министерстве обороны РФ.
Воздушная атака продолжалась три часа — с 20:00 до 23:00 по московскому времени. За это время расчеты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотников самолетного типа.
Основной удар пришелся на западные и центральные регионы страны. Над Белгородской областью сбили десять БПЛА, над Брянской — семь. Три беспилотника уничтожили над Московским регионом, один из них летел в сторону столицы.
Также воздушные цели ликвидировали над Воронежской и Орловской областями — по две в каждой. По одному беспилотнику сбили над территориями Калужской, Курской и Тульской областей.
