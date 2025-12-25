В деле о взрыве авто ДПС на юге Москвы появился предполагаемый подозреваемый

На месте происшествия нашли фрагменты его паспорта. Личность погибшего пока официально не подтверждена, но экспертиза идёт.
Следствие считает, что именно он привёл в действие самодельное взрывное устройство. Сейчас проверяют его причастность к убийству генерала Фанила Сарварова и другим похожим преступлениям.
По данным SHOT, Павел окончил школу и учился в автотранспортном колледже. В последнее время работал прессовщиком на предприятии «Красный октябрь», где производили и продавали ткани. Знакомые рассказали, что несколько дней назад он перестал выходить на связь и пропал из Ивановской области.
Как ранее писал Life.ru, ночью 24 декабря на юге Москвы взорвался автомобиль. Взрыв унёс жизни двух полицейских, ещё двое получили ранения. Очевидцы видели подозрительного молодого человека перед взрывом. Позже рядом с машиной обнаружили тело третьего погибшего. Следственный комитет воссоздал хронологию событий, прокуратура раскрыла обстоятельства гибели офицеров и смертника.
Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.