В деле о взрыве авто ДПС на юге Москвы появился предполагаемый подозреваемый

По данным SHOT, Павел окончил школу и учился в автотранспортном колледже. В последнее время работал прессовщиком на предприятии «Красный октябрь», где производили и продавали ткани. Знакомые рассказали, что несколько дней назад он перестал выходить на связь и пропал из Ивановской области.