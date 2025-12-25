Бывшего помощника и соавтора Горбачева Бориса Славина сбил Mercedes в Москве

Автомобиль Mercedes в среду, 24 декабря, сбил 84-летнего политолога Бориса Славина, который являлся экс-помощником и соавтором трудов президента СССР Михаила Горбачева. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщил РЕН ТВ источник.
Уточняется, что Славина доставили в больницу с тяжелыми травмами, в частности, он сильно ударился головой.
— У меня тоже есть такая информация. Отец находится в реанимации, — рассказал сын пострадавшего политолога Борис каналу.
Информации о личности водителя машины, который сбил Славина, пока нет.
