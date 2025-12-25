Бывшего помощника и соавтора Горбачева Бориса Славина сбил Mercedes в Москве

12 декабря Красногорский городской суд озвучил вердикт водителю BMW Юрию Шведову, который в июне этого года насмерть сбил мотоциклиста. Его отправили в тюрьму на два года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области. Отбывать наказание мужчина будет в колонии-поселении. Ему также запретили водить машину в течение двух лет.