Собянин: Еще один следовавший к Москве БПЛА уничтожен силами ПВО Минобороны

Силы противовоздушной обороны ликвидировали один БПЛА, который летел на столицу. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен беспилотник, летевший на Москву, — написал он в своем канале в МАХ.
В настоящее время на месте падения обломков беспилотника работают специалисты экстренных служб.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 29 украинских дронов над российскими регионами. Об этом 24 декабря передало Министерство обороны России.
В этот же день силы противовоздушной обороны в период с 13:00 до 20:00 сбили 132 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.