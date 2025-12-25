Ричмонд
Собянин: Еще один следовавший к Москве БПЛА уничтожен силами ПВО Минобороны

Силы противовоздушной обороны ликвидировали один БПЛА, который летел на столицу. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен беспилотник, летевший на Москву, — написал он в своем канале в МАХ.

В настоящее время на месте падения обломков беспилотника работают специалисты экстренных служб.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 29 украинских дронов над российскими регионами. Об этом 24 декабря передало Министерство обороны России.

В этот же день силы противовоздушной обороны в период с 13:00 до 20:00 сбили 132 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

