Экс-помощник Горбачева попал в реанимацию после ДТП в центре Москвы

Утром 22 сентября в Подмосковье Mercedes телеведущего Дмитрия Диброва столкнулся с несколькими автомобилями. ДТП произошло на Рублево-Успенском шоссе в деревне Жуковка. У Mercedes была существенно повреждена передняя часть, отлетел бампер. За рулем иномарки в момент аварии находился водитель телеведущего. При аварии никто не пострадал.