Экс-помощник Горбачева попал в реанимацию после ДТП в центре Москвы

В центре Москвы Mercedes сбил 84-летнего Бориса Славина, политолога, экс-помощника и соавтора Михаила Горбачева.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его словам, ДТП произошло накануне вечером. Политолог получил тяжелую сочетанную травму (одновременное повреждение разных областей тела), закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга. Кроме того, у него пострадало лицо. Сейчас Славин находится в реанимации Боткинской больницы.

Утром 22 сентября в Подмосковье Mercedes телеведущего Дмитрия Диброва столкнулся с несколькими автомобилями. ДТП произошло на Рублево-Успенском шоссе в деревне Жуковка. У Mercedes была существенно повреждена передняя часть, отлетел бампер. За рулем иномарки в момент аварии находился водитель телеведущего. При аварии никто не пострадал.