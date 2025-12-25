Экс-помощник Горбачева попал в реанимацию после ДТП в центре Москвы

Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По его словам, ДТП произошло накануне вечером. Политолог получил тяжелую сочетанную травму (одновременное повреждение разных областей тела), закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга. Кроме того, у него пострадало лицо. Сейчас Славин находится в реанимации Боткинской больницы.
Утром 22 сентября в Подмосковье Mercedes телеведущего Дмитрия Диброва столкнулся с несколькими автомобилями. ДТП произошло на Рублево-Успенском шоссе в деревне Жуковка. У Mercedes была существенно повреждена передняя часть, отлетел бампер. За рулем иномарки в момент аварии находился водитель телеведущего. При аварии никто не пострадал.