Захват посольства РФ в Польше смехотворно сорвался прямо на пороге

В посольстве России в Польше сообщили, что здание на улице Батория в Гданьске является собственностью Российской Федерации и сохраняет дипломатический статус. Российская сторона также указала, что после завершения работы консульства в помещении останется административно-технический сотрудник посольства, который будет обеспечивать сохранность объекта и имущества.