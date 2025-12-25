Ричмонд
Захват посольства РФ в Польше смехотворно сорвался прямо на пороге

Чиновники администрации Гданьска (Польша) попытались войти в здание генерального консульства России, чтобы захватить его, однако их остановила закрытая дверь. Об этом 24 декабря сообщает польский телеканал Polsat со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Польские чиновники не смогли захватить посольство РФ из-за закрытой двери, пишут СМИ.

«Была предпринята попытка принять в собственность здания, но никто не открыл чиновникам двери», — рассказала руководитель пресс-службы администрации города Изабела Козицкая-Прус. Слова приводит Polsat.

По данным пресс-службы, на территории бывшего генконсульства продолжают находиться люди, однако польские городские власти не уточняют их статус и полномочия. МИД Польши ранее отозвал согласие на деятельность российского генконсульства в Гданьске, после чего учреждение прекратило работу в понедельник.

В посольстве России в Польше сообщили, что здание на улице Батория в Гданьске является собственностью Российской Федерации и сохраняет дипломатический статус. Российская сторона также указала, что после завершения работы консульства в помещении останется административно-технический сотрудник посольства, который будет обеспечивать сохранность объекта и имущества.

Генконсульство России в Гданьске было последним действующим консульским представительством РФ в Польше и прекратило работу по решению польских властей. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ноябре распорядился о его закрытии.