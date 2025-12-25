Mercedes в Москве сбил бывшего помощника Горбачёва Бориса Славина

Как сообщил источник «Рен ТВ», авария произошла 24 декабря. 84-летнего Славина сбил автомобиль Mercedes, после удара он получил тяжёлые травмы, в том числе серьёзную черепно-мозговую. Пострадавшего экстренно госпитализировали. Информацию о состоянии отца подтвердил его сын.
«У меня тоже есть такая информация. Отец в реанимации», — рассказал он журналистам.
Данных о личности водителя и обстоятельствах происшествия на данный момент нет.
