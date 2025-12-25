Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Mercedes в Москве сбил бывшего помощника Горбачёва Бориса Славина

В Москве под колёса иномарки попал человек, чьё имя напрямую связано с эпохой перестройки. Бывший помощник и соавтор работ Михаила Горбачёва, политолог Борис Славин, оказался в реанимации после серьёзного ДТП в столице.

Как сообщил источник «Рен ТВ», авария произошла 24 декабря. 84-летнего Славина сбил автомобиль Mercedes, после удара он получил тяжёлые травмы, в том числе серьёзную черепно-мозговую. Пострадавшего экстренно госпитализировали. Информацию о состоянии отца подтвердил его сын.

«У меня тоже есть такая информация. Отец в реанимации», — рассказал он журналистам.

Данных о личности водителя и обстоятельствах происшествия на данный момент нет.

Ранее Life.ru писал о судьбе виллы на берегу Женевского озера, где проходили исторические встречи лидеров СССР и США. Сейчас поместье, где Горбачёв встречался с Рейганом в 1985 году, выставлено на продажу.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.