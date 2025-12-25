Трамп предупредил плохого Санту не вторгаться в США

NORAD традиционно открывает специальную линию для детей в ночь перед Рождеством. Ребята звонят, чтобы узнать, где сейчас находится Санта-Клаус и когда он доберется до их домов. В этом году Трамп принял участие в программе из своей флоридской резиденции. Он сидел в большой гостиной с рождественской елкой, под которой лежали подарки, и поочередно разговаривал с позвонившими детьми. Рядом, в отдельном кресле по другую сторону елки, на звонки отвечала первая леди Меланья Трамп. По данным NORAD, подобный формат прямого общения с семьями поддерживается многие годы и стал частью праздничной традиции в США.