Трамп предупредил плохого Санту не вторгаться в США

Трамп уверял американских детей, что следит за передвижениями упряжки Санта Клауса.
Президент США Дональд Трамп в канун католического Рождества предупредил «плохого Санту», чтобы тот не пытался проникнуть на территорию Соединенных Штатов. Об этом стало известно из стенограммы телефонного общения американского лидера с детьми на горячей линии Североамериканского командования Пентагона (NORAD), которая была распространена пресс-службой Белого дома.
«Мы следим за Сантой по всему миру. Мы хотим убедиться, что с Сантой порядок. Санта очень хороший человек. Мы хотим убедиться, что он не внедрен. Что в нашу страну не вторгается плохой Санта. Мы узнали, что Санта хороший», — сказал президент США Дональд Трамп в ходе телефонного общения с детьми. По его словам, службы безопасности контролируют ситуацию и внимательно отслеживают маршрут рождественской упряжки.
NORAD традиционно открывает специальную линию для детей в ночь перед Рождеством. Ребята звонят, чтобы узнать, где сейчас находится Санта-Клаус и когда он доберется до их домов. В этом году Трамп принял участие в программе из своей флоридской резиденции. Он сидел в большой гостиной с рождественской елкой, под которой лежали подарки, и поочередно разговаривал с позвонившими детьми. Рядом, в отдельном кресле по другую сторону елки, на звонки отвечала первая леди Меланья Трамп. По данным NORAD, подобный формат прямого общения с семьями поддерживается многие годы и стал частью праздничной традиции в США.
Недавно на Западе отмечали день рождения Санта-Клауса. Его празднуют 6 декабря. По всему миру в это время начинается рождественский сезон: жители украшают дома, а дети пишут свои первые письма с пожеланиями.