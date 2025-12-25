Исполнителя группы «НонАдаптантЫ» арестовали на 15 суток за оскорбление русских

Гособвинитель запросил заочно осудить на девять лет актрису Яну Троянову*, которая призывала убивать русских детей. Ей инкриминируются публичные призывы к терроризму, возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства по национальному признаку и уклонение от обязанностей иноагента. Об этом 13 ноября сообщила прокурор Светлана Тарасова во время судебного заседания.