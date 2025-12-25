Исполнителя группы «НонАдаптантЫ» арестовали на 15 суток за оскорбление русских

Столичный Таганский районный суд назначил солисту группы «НонАдаптантЫ» Филиппу Соловьеву 15 суток административного ареста. Об этом сообщили в среду, 24 декабря, в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.
— Суд посчитал, что в видеозаписи песни, размещенной Соловьевым на своей странице в соцсети, имеются высказывания, в которых негативно оценивается человек и группа лиц по признаку национальности — русские, — сказано в Telegram-канале судов.
Его признали виновным по протоколу о возбуждении ненависти или вражды (20.3.1 КоАП).
На странице группы в соцсети «ВКонтакте» говорится, что ее участники создают композиции на стыке музыкальных жанров и разных видов искусств.
Гособвинитель запросил заочно осудить на девять лет актрису Яну Троянову*, которая призывала убивать русских детей. Ей инкриминируются публичные призывы к терроризму, возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства по национальному признаку и уклонение от обязанностей иноагента. Об этом 13 ноября сообщила прокурор Светлана Тарасова во время судебного заседания.
*Включена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, внесена в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.