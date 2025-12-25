Ричмонд
Четыре дрона налетели на Москву

«Системой ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, атаковавшие Москву», — написал мэр Москвы Сергей Собянин. Сообщение опубликовано в его telegram-канале.

Он не привел данных о возможных пострадавших и не уточнил районы, где обнаружены фрагменты беспилотников. Он сообщил, что экстренные службы работают на местах.

