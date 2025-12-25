Четыре дрона налетели на Москву

Четыре беспилотника атаковали Москву, но были уничтожены системой ПВО.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотников, атаковавших столицу в ночь на 24 декабря. По его словам, цели были сбиты силами системы противовоздушной обороны Минобороны РФ, обломки упали в пределах города. Об этом градоначальник написал в своем telegram-канале, отметив, что на местах падения работают экстренные службы.
«Системой ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, атаковавшие Москву», — написал мэр Москвы Сергей Собянин. Сообщение опубликовано в его telegram-канале.
Он не привел данных о возможных пострадавших и не уточнил районы, где обнаружены фрагменты беспилотников. Он сообщил, что экстренные службы работают на местах.