Четыре дрона налетели на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотников, атаковавших столицу в ночь на 24 декабря. По его словам, цели были сбиты силами системы противовоздушной обороны Минобороны РФ, обломки упали в пределах города. Об этом градоначальник написал в своем telegram-канале, отметив, что на местах падения работают экстренные службы.