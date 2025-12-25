Ричмонд
Собянин: Средства ПВО пресекли очередную попытку атаки БПЛА на Москву

Силы противовоздушной обороны ликвидировали четыре дрона, которые атаковали столицу. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Системой ПВО Министерства обороны РФ были уничтожены четыре беспилотника, атаковавшие Москву, — написал он в своем канале в МАХ.

В настоящее время на месте падения обломков беспилотника работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали один БПЛА, который летел на столицу.

24 декабря силы ПВО перехватили и уничтожили 29 украинских дронов над российскими регионами. Об этом передало Министерство обороны России.

В этот же день силы противовоздушной обороны в период с 13:00 до 20:00 сбили 132 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

