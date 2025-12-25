Ричмонд
Силы ПВО уничтожили уже восемь летевших на Москву беспилотников с начала суток

Система противовоздушной обороны РФ ночью 25 декабря отражает атаку беспилотников на столицу. Уже восьмой за ночь дрон, летевший в сторону Москвы, был уничтожен силами ПВО Минобороны.

Источник: Life.ru

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, дежурные расчёты сбили четыре беспилотных летательных аппарата, которые атаковали город. Позднее он добавил про ещё про три сбитых БПЛА. По его словам, все воздушные цели были нейтрализованы, угрозы для жителей нет.

Градоначальник добавил, что местах падения обломков работают экстренные службы. Специалисты обследуют территории и принимают необходимые меры безопасности, ситуация находится под контролем городских и федеральных структур.

Ранее Life.ru писал о временной приостановке полётов в аэропорту Краснодара. Ограничения на приём и выпуск самолётов ввели в ночь на 25 декабря. В Росавиации пояснили, что меры приняли для обеспечения безопасности полётов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

