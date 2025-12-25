Футболист в Бурунди умер во время матча, подавившись монетой во рту

«В субботу, 20 декабря, встреча второго дивизиона омрачилась трагической смертью Игиранезы Айме Герика, который внезапно упал на поле», — говорится в сообщении.
Когда игрок не смог встать, на поле сразу выбежали медики. Позже он скончался по пути в больницу. Свидетели утверждают, что спортсмен держал монету во рту и случайно её проглотил во время игры.
Ранее Life.ru писал о смерти 27-летнего норвежского биатлониста Сиверта Баккена в Италии. Его нашли мёртвым в гостиничном номере. Причина гибели до сих пор неясна, но на лице спортсмена была гипоксическая маска, которую используют для тренировок дыхательной системы.
