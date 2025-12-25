Ричмонд
Футболист в Бурунди умер во время матча, подавившись монетой во рту

Футболист бурундийского клуба второго дивизиона «Гепье дю Лак» Игиранеза Айме Герик погиб прямо на матче против «Амассипири». Он задохнулся, проглотив монету. Об этом сообщил портал Sport News Africa.

«В субботу, 20 декабря, встреча второго дивизиона омрачилась трагической смертью Игиранезы Айме Герика, который внезапно упал на поле», — говорится в сообщении.

Когда игрок не смог встать, на поле сразу выбежали медики. Позже он скончался по пути в больницу. Свидетели утверждают, что спортсмен держал монету во рту и случайно её проглотил во время игры.

Ранее Life.ru писал о смерти 27-летнего норвежского биатлониста Сиверта Баккена в Италии. Его нашли мёртвым в гостиничном номере. Причина гибели до сих пор неясна, но на лице спортсмена была гипоксическая маска, которую используют для тренировок дыхательной системы.

