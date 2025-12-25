Ричмонд
Собянин: Еще два беспилотника сбиты системой ПВО Минобороны на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны сбили еще два украинских БПЛА, которые пытались атаковать столицу. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Уничтожены еще два вражеских беспилотника, атаковавших Москву, — написал он в своем канале в МАХ.

В настоящее время на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин сообщил, что силы ПВО ликвидировали четыре дрона, которые атаковали столицу.

Ранее силы противовоздушной обороны ликвидировали один БПЛА, который летел на столицу, передал мэр Москвы.

24 декабря силы ПВО перехватили и уничтожили 29 украинских дронов над российскими регионами. Об этом передало Министерство обороны России.

В этот же день силы противовоздушной обороны в период с 13:00 до 20:00 сбили 132 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

