Собянин: Направляющийся к Москве БПЛА уничтожен силами ПВО Минобороны

Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще один украинских дрон, который пытался атаковать столицу. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Уничтожен один беспилотник, атаковавший Москву, — написал он в своем канале в МАХ.

В настоящее время на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили еще два украинских дрона, которые пытались атаковать столицу. Ранее силы ПВО ликвидировали четыре дрона, которые атаковали столицу.

24 декабря силы ПВО перехватили и уничтожили 29 украинских дронов над российскими регионами. Об этом передало Министерство обороны России.

В этот же день силы противовоздушной обороны в период с 13:00 до 20:00 сбили 132 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

