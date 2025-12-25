Житель села под Хабаровском лишился золотой цепи после драки с соседом

В Хабаровском районе полицейские разобрались в истории с пропажей дорогого украшения. В дежурную часть обратился 41-летний житель села Мирного. Он рассказал, что у него пропала золотая цепь, стоимость которой оценивается в 260 тысяч рублей. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
По горячим следам задержали 37-летнего местного жителя, который не работает и уже привлекался к ответственности. Мужчина пришел к соседу с предложением выпить спиртное, но получил отказ. После этого между ними завязалась ссора, переросшая в драку. Во время потасовки гость сорвал с хозяина квартиры золотую цепочку и сразу ушел, возвращать украшение он не собирался.
«Ювелирное изделие полицейские нашли и вернули владельцу. В отношении задержанного завели уголовное дело по статье “Грабеж”, — рассказали в ОМВД России по Хабаровскому району.
Ему может грозить до семи лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания, разбирательство продолжается.