Житель села под Хабаровском лишился золотой цепи после драки с соседом

По горячим следам задержали 37-летнего местного жителя, который не работает и уже привлекался к ответственности. Мужчина пришел к соседу с предложением выпить спиртное, но получил отказ. После этого между ними завязалась ссора, переросшая в драку. Во время потасовки гость сорвал с хозяина квартиры золотую цепочку и сразу ушел, возвращать украшение он не собирался.