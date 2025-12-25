На подлёте к Москве сбили девятый украинский БПЛА с начала суток

«Уничтожен один беспилотник, атаковавший Москву», — написал он в своём Telegram-канале.
Сообщение появилось в 3:20 утра. Власти Москвы уточнили, что на месте падения обломков дрона сейчас работают сотрудники различных экстренных службы столицы.
Напомним, что предыдущие сообщения от Сергея Собянина об уничтожении БПЛА появились около 3 часов утра. А первое за сутки сообщение о налёте БПЛА на Москву появилось в 0:35 ночи.
