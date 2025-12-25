Ричмонд
На подлёте к Москве сбили девятый украинский БПЛА с начала суток

Уже девятый, начиная с полуночи 25 декабря, украинский беспилотник сбили на подлёте к Москве российские средства противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожен один беспилотник, атаковавший Москву», — написал он в своём Telegram-канале.

Сообщение появилось в 3:20 утра. Власти Москвы уточнили, что на месте падения обломков дрона сейчас работают сотрудники различных экстренных службы столицы.

Напомним, что предыдущие сообщения от Сергея Собянина об уничтожении БПЛА появились около 3 часов утра. А первое за сутки сообщение о налёте БПЛА на Москву появилось в 0:35 ночи.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

