СК в Хабаровском крае начал проверку из-за вандализма на могиле участника СВО

В селе Черняево в районе имени Лазо вандалы осквернили могилу участника СВО, СК РФ проводит проверку, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Местные жители в минувшие выходные обнаружили, что на могиле военнослужащего повреждена надгробная плита и другие элементы захоронения. Полиция района проводит проверку, устанавливает обстоятельства произошедшего и участников.
Следственный комитет также подключился к выяснению обстоятельств произошедшего.
— Ход процессуальной проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщили в Информационном центре СК России.
Напомним, в России введена уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений.