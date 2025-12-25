Polsat: польские чиновники попытались захватить консульство РФ

Власти польского Гданьска предприняли попытку установить контроль над зданием генерального консульства России, однако попасть внутрь им не удалось. По информации телеканала Polsat, представители городской администрации не были допущены на территорию дипмиссии.
В мэрии города сообщили, что несмотря на отсутствие доступа к помещению, на территории консульства по-прежнему находятся люди. Подробности их статуса и дальнейших действий польских чиновников не уточняются.
Генеральное консульство России в Гданьске прекратило работу в понедельник после того, как Министерство иностранных дел Польши отозвало согласие на его деятельность. Это представительство оставалось последним действующим российским консульством в стране после закрытия аналогичных учреждений в Кракове и Познани.
Ранее МИД Польши объявил об отзыве согласия на работу российского генконсульства в Гданьске. Поводом стала ситуация вокруг повреждения железнодорожной линии, ведущей на Украину.