Polsat: польские чиновники попытались захватить консульство РФ

Генеральное консульство России в Гданьске прекратило работу в понедельник после того, как Министерство иностранных дел Польши отозвало согласие на его деятельность. Это представительство оставалось последним действующим российским консульством в стране после закрытия аналогичных учреждений в Кракове и Познани.