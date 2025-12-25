Из-за атаки БПЛА в Темрюке загорелись резервуары с нефтепродуктами

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами произошло в порту Темрюка в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА, предварительно, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе региона.
«В порту Темрюка из-за атаки БПЛА произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами. Общая площадь пожара составляет около двух тысяч квадратных метров. В тушении задействованы 70 человек и 18 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в Telegram-канале оперштаба.
Отмечается, что на месте работают экстренные службы.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше