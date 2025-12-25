Два резервуара с нефтепродуктами загорелись в порту Темрюка из-за атаки БПЛА

После атаки украинских БПЛА на порт Темрюка загорелись два резервуара с нефтепродуктами. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщил оперштаб Краснодарского края.
— Общая площадь пожара составляет около двух тысяч квадратных метров, — сказано в Telegram-канале оперштаба.
Уточняется, что в ликвидации возгорания принимают участие 70 человек и 18 единиц техники, включая сотрудников ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, никто не пострадал.
24 декабря силы ПВО перехватили и уничтожили 29 украинских дронов над российскими регионами. Об этом передало Министерство обороны России.
В этот же день силы противовоздушной обороны в период с 13:00 до 20:00 сбили 132 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.