В Сумах на Украине прогремел взрыв

Взрыв произошёл в городе Сумы на севере Украины, информирует издание «Страна.ua».
«Взрыв в Сумах», — рассказали украинские журналисты.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области объявлена тревога с воздуха. Кроме того, сирены включены в Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Накануне вечером взрыв прогремел в Харькове на северо-востоке Украины. Кроме того, взрыв произошёл в Черкассах. В Харьковской и Черкасской областях Украины были включены сирены. Днём взрыв произошёл в Сумах.
Ранее сообщалось, что в Киеве на фоне воздушной тревоги произошли новые взрывы.
Также стало известно, что на Украине прогремели серии взрывов. Так, взрывы произошли в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях, а также в районах Запорожской области, которые находятся под контролем Вооружённых сил Украины.