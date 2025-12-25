Два резервуара с топливом загорелись в порту Темрюка при атаке БПЛА

«В тушении задействованы 70 человек и 18 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», — указано в сообщении оперштаба.
По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают экстренные и специальные службы. По словам местных жителей, зарево от сильнейшего пожара видно с разных районов города и за его пределами.
Ранее Life.ru сообщил, что с начала суток 25 декабря над Москвой сбили девять украинских БПЛА. На месте падения обломков сейчас трудятся столичные спасатели и другие экстренные службы.
