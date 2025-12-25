При атаке БПЛА на кубанское село повреждены здания агропредприятия

В Щербиновском районе Краснодарского края в результате атаки беспилотных летательных аппаратов были повреждены здания и техника одного из сельхозпредприятий.
По информации оперштаба региона, пострадавших среди людей нет, однако пострадали несколько производственных строений и сельскохозяйственные машины на территории предприятия в селе Николаевка.
Возникшие в результате удара возгорания были оперативно ликвидированы, угрозы для жителей и работников предприятия не зафиксировано.
Ранее глава российской столицы Сергей Собянин сообщил, что российские военные в ночь на 25 декабря сбили ещё как минимум восемь беспилотных летательных аппаратов, которые пытались атаковать Москву.