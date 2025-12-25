Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При атаке БПЛА на кубанское село повреждены здания агропредприятия

Здания сельхозпредприятия и его техника получили повреждения при атаке БПЛА в Краснодарском крае.

Источник: Аргументы и факты

В Щербиновском районе Краснодарского края в результате атаки беспилотных летательных аппаратов были повреждены здания и техника одного из сельхозпредприятий.

По информации оперштаба региона, пострадавших среди людей нет, однако пострадали несколько производственных строений и сельскохозяйственные машины на территории предприятия в селе Николаевка.

Возникшие в результате удара возгорания были оперативно ликвидированы, угрозы для жителей и работников предприятия не зафиксировано.

Ранее глава российской столицы Сергей Собянин сообщил, что российские военные в ночь на 25 декабря сбили ещё как минимум восемь беспилотных летательных аппаратов, которые пытались атаковать Москву.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше