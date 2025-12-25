Ричмонд
Российский педагог попал в тайскую тюрьму после двух опозданий на работу

40-летний россиянин Сергей, несколько лет назад переехавший из Благовещенска в Таиланд, уже несколько месяцев находится в местной тюрьме. По информации SHOT, причиной задержания стало аннулирование визы после увольнения со школы, где он работал преподавателем английского языка и физкультуры.

Проблемы начались после того, как Сергей дважды опоздал на работу — за это его уволили, а затем лишили вида на жительство. Мужчина попытался решить вопрос, выехав из страны через Бангкок для обновления въездного штампа, однако на границе был задержан и помещён в следственный изолятор.

Близкие педагога, потеряв с ним связь, обратились за помощью. В настоящее время они поддерживают контакт с российским посольством в Таиланде и предпринимают шаги для его возвращения на родину.

