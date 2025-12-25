Российский педагог попал в тайскую тюрьму после двух опозданий на работу

Проблемы начались после того, как Сергей дважды опоздал на работу — за это его уволили, а затем лишили вида на жительство. Мужчина попытался решить вопрос, выехав из страны через Бангкок для обновления въездного штампа, однако на границе был задержан и помещён в следственный изолятор.