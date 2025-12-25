Российский педагог попал в тайскую тюрьму после двух опозданий на работу

Проблемы начались после того, как Сергей дважды опоздал на работу — за это его уволили, а затем лишили вида на жительство. Мужчина попытался решить вопрос, выехав из страны через Бангкок для обновления въездного штампа, однако на границе был задержан и помещён в следственный изолятор.
Близкие педагога, потеряв с ним связь, обратились за помощью. В настоящее время они поддерживают контакт с российским посольством в Таиланде и предпринимают шаги для его возвращения на родину.
Ранее Life.ru писал про молодую учительницу из Петербурга, которую обвиняют в сексуальных действиях с несовершеннолетними учениками. По данным следствия, девушка неоднократно звала школьников к себе домой, пользовалась беспомощным состоянием подростков и совершала преступления. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.
