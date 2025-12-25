Ричмонд
У бывшего замгубернатора Ростовской области изъяли имущество на 600 млн рублей

Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и изъял в доход государства имущество бывшего замгубернатора Ростовской области — экс-министра транспорта Владимира Окунева, его бывшего заместителя Светланы Шаповаловой и их родственников. Общая стоимость конфискованных активов превышает 600 миллионов рублей.

Источник: Life.ru

Как сообщили в Генпрокуратуре, в собственность государства перешли 36 объектов недвижимости в Москве и Ростовской области, включая пять квартир в элитных жилых комплексах, а также 25 грузовых и премиальных автомобилей. Дополнительно суд взыскал свыше 100 миллионов рублей — это стоимость имущества, которое фигуранты успели продать.

Следствие установило, что Окунев и Шаповалова использовали служебное положение для личного обогащения ещё в период работы в «Ростовавтодоре». Через подконтрольные фирмы и родственников они приобрели десятки тягачей и полуприцепов на неподтверждённые доходы, а затем обеспечили этим компаниям победы в госконтрактах на ремонт и содержание дорог. Уже занимая высокие посты в правительстве региона, фигуранты продолжили незаконную предпринимательскую деятельность, легализуя доходы через элитную недвижимость и дорогие автомобили.

Ранее Life.ru писал о громком деле на Ставрополье. Там суд изъял у бывшего главы Предгорного района земли, дома и бизнес почти на три миллиарда рублей. Следствие выяснило, что экс-чиновник годами выводил муниципальные земли и оформлял имущество на родственников, создавая целую теневую империю.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.