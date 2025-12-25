У бывшего замгубернатора Ростовской области изъяли имущество на 600 млн рублей

Следствие установило, что Окунев и Шаповалова использовали служебное положение для личного обогащения ещё в период работы в «Ростовавтодоре». Через подконтрольные фирмы и родственников они приобрели десятки тягачей и полуприцепов на неподтверждённые доходы, а затем обеспечили этим компаниям победы в госконтрактах на ремонт и содержание дорог. Уже занимая высокие посты в правительстве региона, фигуранты продолжили незаконную предпринимательскую деятельность, легализуя доходы через элитную недвижимость и дорогие автомобили.