Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-председателя садоводства в Усольском районе осудили за присвоение взносов

В общей сложности он похитил более 790 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Усольский городской суд вынес приговор бывшему председателю садового некоммерческого товарищества (СНТ). Как сообщили КП-Иркутск в МВД и прокуратуре региона, его признали виновным в присвоении денег, собранных с членов товарищества.

— Суд установил, что с мая 2022 по ноябрь 2024 года мужчина, занимая руководящую должность, присваивал членские и целевые взносы, а также деньги за электроэнергию. В общей сложности он похитил более 790 тысяч рублей, которые тратил на личные нужды, продукты и уплату алиментов, — рассказывают в пресс-службе ведомств.

Из-за этого у СНТ образовалась задолженность в размере более миллиона рублей с учетом пеней. Осужденный признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также с него в полном объеме взыскали причиненный ущерб.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске полиция нашла вандалов, разбивших новогодние ледяные скульптуры.