Экс-председателя садоводства в Усольском районе осудили за присвоение взносов

— Суд установил, что с мая 2022 по ноябрь 2024 года мужчина, занимая руководящую должность, присваивал членские и целевые взносы, а также деньги за электроэнергию. В общей сложности он похитил более 790 тысяч рублей, которые тратил на личные нужды, продукты и уплату алиментов, — рассказывают в пресс-службе ведомств.