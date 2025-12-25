Экс-председателя садоводства в Усольском районе осудили за присвоение взносов

Усольский городской суд вынес приговор бывшему председателю садового некоммерческого товарищества (СНТ). Как сообщили КП-Иркутск в МВД и прокуратуре региона, его признали виновным в присвоении денег, собранных с членов товарищества.
— Суд установил, что с мая 2022 по ноябрь 2024 года мужчина, занимая руководящую должность, присваивал членские и целевые взносы, а также деньги за электроэнергию. В общей сложности он похитил более 790 тысяч рублей, которые тратил на личные нужды, продукты и уплату алиментов, — рассказывают в пресс-службе ведомств.
Из-за этого у СНТ образовалась задолженность в размере более миллиона рублей с учетом пеней. Осужденный признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также с него в полном объеме взыскали причиненный ущерб.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске полиция нашла вандалов, разбивших новогодние ледяные скульптуры.