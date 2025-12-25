В порту Темрюка из-за атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами

В порту Темрюка в Краснодарском крае произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами после атаки беспилотных летательных аппаратов. Площадь пожара составила около двух тысяч квадратных метров.
По данным оперативного штаба региона, в результате происшествия никто не пострадал. На месте инцидента были оперативно развернуты силы экстренных и специальных служб.
К ликвидации возгорания привлечены порядка 70 человек и 18 единиц техники, включая подразделения Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее в в Нижегородской области человек погиб при пожаре на плавучем кране.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше