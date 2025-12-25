Ричмонд
В порту Темрюка из-за атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами

В порту Темрюка в Краснодарском крае произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами после атаки БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

В порту Темрюка в Краснодарском крае произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами после атаки беспилотных летательных аппаратов. Площадь пожара составила около двух тысяч квадратных метров.

По данным оперативного штаба региона, в результате происшествия никто не пострадал. На месте инцидента были оперативно развернуты силы экстренных и специальных служб.

К ликвидации возгорания привлечены порядка 70 человек и 18 единиц техники, включая подразделения Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее в в Нижегородской области человек погиб при пожаре на плавучем кране.

