В Новом Уренгое иномарка врезалась в снегоуборочную машину

В Новом Уренгое произошло ДТП с участием автомобиля INFINITI. По предварительным данным, водитель, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу автогрейдеру, после чего допустил столкновение со спецтехникой. О происшествии сообщили в пресс-службе госавтоинспекции Ямала.

Водитель иномарки не уступил дорогу автогрейдеру.

«Дом 28, проспект Губкина, Новый Уренгой, 24 декабря водитель INFINITI при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении водителю автогрейдера, в результате чего допустил наезд на опору дорожного знака с последующим столкновением с автогрейдером. В результате ДТП водитель INFINITI получил телесные повреждения», — сообщили в telegram‑канале ведомства.

В течение последних суток на дорогах ЯНАО зарегистрировано 15 ДТП. Представленные сведения носят исключительно информационный характер и не являются основанием для выводов о виновности участников аварий.