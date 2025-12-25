В Новом Уренгое иномарка врезалась в снегоуборочную машину

«Дом 28, проспект Губкина, Новый Уренгой, 24 декабря водитель INFINITI при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении водителю автогрейдера, в результате чего допустил наезд на опору дорожного знака с последующим столкновением с автогрейдером. В результате ДТП водитель INFINITI получил телесные повреждения», — сообщили в telegram‑канале ведомства.