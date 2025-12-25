В Забайкалье мошенники взяли кредит на многодетную мать

— В августе 2023 года преступники через удаленный доступ оформили на сибирячку кредит в банке. Деньги они сразу перевели себе. Жертва узнала об этом и обратилась за помощью, пояснив, что долг не ее. Тогда было заведено уголовное дело, — рассказывают в прокуратуре.