В Забайкалье мошенники взяли кредит на многодетную мать

Мошенники оформили кредит на девять тысяч рублей на имя многодетной матери, но прокуратура Забайкалья помогла женщине избавиться от чужого долга. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ведомства.
— В августе 2023 года преступники через удаленный доступ оформили на сибирячку кредит в банке. Деньги они сразу перевели себе. Жертва узнала об этом и обратилась за помощью, пояснив, что долг не ее. Тогда было заведено уголовное дело, — рассказывают в прокуратуре.
Правоохранители выяснили, что банк, выдавая деньги, не проверил, действительно ли это хочет сама клиентка, и не связался с ней. Это нарушение закона. В итоге суд признал договор незаконным и отменил его.
