Юрист: обвинивших учителя из Петербурга в совращении детей ждет экспертиза

Двое учеников обвинили в совращении 22-летнего учителя английского языка из Санкт-Петербурга. Юрист сказал, хватит ли одних показаний, чтобы отправить девушку в тюрьму.

Источник: Аргументы и факты

Двое 12-летних учеников обвинили молодого учителя из Санкт-Петербурга в совращении, девушку арестовали, позже глава СК Александр Бастрыкин взял дело на контроль и поручил изменить меру пресечения. Заслуженный юрист России Иван Соловьев объяснил в разговоре с aif.ru, хватит ли одних показаний детей, чтобы обвинить педагога и отправить за решетку.

«Показания по таким делам являются наиболее весомыми доказательствами. Второе — это комплексная психолого-психиатрическая экспертиза подростков, которая проводится с привлечением ряда специалистов, в том числе детского психолога и сексолога. Они используют методики, которые позволяют выявить, было ли насилие в действительности или это некий плод фантазии детей, их желание оговорить», — сказал Соловьев.

Юрист отметил, что отягчающим обстоятельством для учителя является то, что показания дали двое детей.

«Если не один пострадавший, то это более тяжкая статья», — подчеркнул Соловьев.

Напомним, 16 декабря 22-летнего учителя английского языка задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних. Спустя два дня ей предъявили обвинение, девушку отправили в СИЗО до февраля.

По версии следствия, в марте и апреле 2025 года молодой учитель совершила противоправные действия в отношении двух несовершеннолетних, родившихся в 2013 году. Обвиняемая, как утверждается, несколько раз приглашала подростков к себе домой и пользовалась их беспомощным состоянием. Свою вину она не признала.

После того, как в Сети стали распространяться версии о том, что ученики могли оговорить учителя, глава СК поручил изменить ей меру пресечения в виде подписки о невыезде.