Юрист: обвинивших учителя из Петербурга в совращении детей ждет экспертиза

По версии следствия, в марте и апреле 2025 года молодой учитель совершила противоправные действия в отношении двух несовершеннолетних, родившихся в 2013 году. Обвиняемая, как утверждается, несколько раз приглашала подростков к себе домой и пользовалась их беспомощным состоянием. Свою вину она не признала.