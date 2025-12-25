Президент США попытался скрыть странные следы на теле во время эфира

Мероприятие, в ходе которого были сделаны наблюдения, представляло собой традиционный предрождественский телемост. Трамп и его супруга Меланья отвечали на звонки детей, которые связывались с горячей линией Североамериканского командования ПВО (NORAD), чтобы узнать о местоположении Санта-Клауса. Телемост проводился из резиденции Трампа во Флориде, где президентская чета находилась на фоне праздничной обстановки с рождественской ёлкой и подарками. Позже Трамп провёл сеанс связи с военнослужащими на различных базах и завершил день приёмом гостей в своём имении.