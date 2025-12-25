Президент США попытался скрыть странные следы на теле во время эфира

Трамп появился на публике с синяками.
Президент США Дональд Трамп провел традиционный рождественский эфир с красными пятнами и синяками на запястьях, которые неудачно попытались скрыть тональным кремом. Это следует из трансляции выступления президента.
На правом запястье американского лидера было заметно большое красное пятно, обработанное тональным кремом. Иногда на этой руке Трампа можно заметить пластырь, однако на прошедшем эфире его было не видно из-за косметики. А на его левой руке присутствовал сине-красный след, пишет РИА Новости.
Мероприятие, в ходе которого были сделаны наблюдения, представляло собой традиционный предрождественский телемост. Трамп и его супруга Меланья отвечали на звонки детей, которые связывались с горячей линией Североамериканского командования ПВО (NORAD), чтобы узнать о местоположении Санта-Клауса. Телемост проводился из резиденции Трампа во Флориде, где президентская чета находилась на фоне праздничной обстановки с рождественской ёлкой и подарками. Позже Трамп провёл сеанс связи с военнослужащими на различных базах и завершил день приёмом гостей в своём имении.
Дональду Трампу периодически приходится комментировать слухи о состоянии своего здоровья. Президент неоднократно заявлял о своём отличном физическом и умственном самочувствии, подчёркивая высокую интенсивность своей работы. Появление синяков или пластырей на руках главы государства ранее официально объяснялось активными рукопожатиями в ходе многочисленных встреч и приёмов, а также приемами аспирина, который может быть причиной отеков.