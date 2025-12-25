NYP: в США мальчик предотвратил ограбление, как в фильме «Один дома»

Двенадцатилетний мальчик в Лонг-Айленде (штат Нью-Йорк, США) помешал ограбить своё жилище, действуя как Кевин Маккалистер — герой популярного американского фильма «Один дома», написала газета New York Post (NYP).
Ребёнок находился в доме без родителей. Он услышал звук разбивающегося стекла и шаги на кухне. Мальчик выпрыгнул во двор через окно и решил выяснить, кто проник внутрь. Он разглядел бездомного в доме.
Ребёнок решил спрятался во дворе и позвонить в полицию. Прибывшие на место стражи порядка арестовали грабителя. Мальчик также сообщил матери по телефону о том, что произошло. По словам женщины, она сначала подумала, что сын шутит, поскольку он общался с ней спокойно.
«Именно тогда он передал телефон офицеру (полиции), и только затем я поняла, что он говорил серьёзно», — отметила мать мальчика.
Женщина также рассказала, что больше всего мальчик переживал за сохранность подарков на Рождество. Она добавила, что считает сына героем, и семья гордится им.
Напомним, в марте 2025 года в американском городе Денмарке (штат Теннесси) преступники совершили налёт на магазин, угрожая кассиру питонами. Грабители размахивались змеями и положили их на прилавок. Они похитили наркотические вещества на сумму примерно 400 долларов.