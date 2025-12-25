У экс-сотрудника МВД хотят конфисковать 2,5 млрд рублей за рекордную взятку

У бывшего сотрудника отдела «К» могут взыскать имущество на 2,5 миллиарда.
Генеральная прокуратура РФ требует обратить в доход государства имущество и активы бывшего сотрудника киберполиции МВД Георгия Сатюкова и его сообщников на сумму около 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на осведомленные источники. Сатюков заочно обвиняется в получении рекордной в истории МВД взятки в размере 5 миллиардов рублей.
«Общая сумма требований по данному иску составляет около 2,5 млрд рублей», — сообщил в беседе с ТАСС источник, знакомый с материалами заявления. По его словам, речь идёт не только о недвижимости, которая была приобретена на средства, полученные преступным путём, но и о коллекционных дорогостоящих часах.
Исковое заявление подано в отношении самого Георгия Сатюкова и пяти аффилированных лиц, включая членов его семьи. В материалах дела указано, что на родственников обвиняемого было открыто более 70 банковских, лицевых и брокерских счетов в разной валюте, которыми фактически владели и распоряжались Сатюков и его предполагаемый соучастник Дмитрий Соколов. В настоящее время всё указанное имущество арестовано.