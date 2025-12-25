У экс-сотрудника МВД хотят конфисковать 2,5 млрд рублей за рекордную взятку

Исковое заявление подано в отношении самого Георгия Сатюкова и пяти аффилированных лиц, включая членов его семьи. В материалах дела указано, что на родственников обвиняемого было открыто более 70 банковских, лицевых и брокерских счетов в разной валюте, которыми фактически владели и распоряжались Сатюков и его предполагаемый соучастник Дмитрий Соколов. В настоящее время всё указанное имущество арестовано.