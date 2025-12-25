Силовики задержали за мошенничество одного из руководителей предприятия, занимающегося поставкой и распределением угля в Узбекистане

По данным Службы государственной безопасности (СГБ), заместитель руководителя Наманганского областного филиала Kumir ta’minot потребовал у гражданина 40 000 долларов за назначение его начальником угольного склада в одном из районов области, а также за увеличение числа грузовых вагонов с углём, поступающих на склад. Он уверял, что вопрос решится через его влиятельных знакомых.