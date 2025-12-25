Силовики задержали за мошенничество одного из руководителей предприятия, занимающегося поставкой и распределением угля в Узбекистане

По данным Службы государственной безопасности (СГБ), заместитель руководителя Наманганского областного филиала Kumir ta’minot потребовал у гражданина 40 000 долларов за назначение его начальником угольного склада в одном из районов области, а также за увеличение числа грузовых вагонов с углём, поступающих на склад. Он уверял, что вопрос решится через его влиятельных знакомых.
6 декабря текущего года через сотрудника филиала он получил первую часть суммы — 25 000 долларов — и действительно обеспечил назначение гражданина на должность заведующего складом.
Позднее должностное лицо потребовало оставшиеся 15 000 долларов, а также еще 7 500 долларов в качестве «доли» за отправку на склад 30 вагонов с углём — всего 22 500 долларов. Эти деньги также были переданы через того же посредника.
В момент получения денег оперативники СГБ и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями задержали подозреваемых с поличным.
В настоящее время в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 168 (мошенничество) и пункту «а» части 3 статьи 211 (дача взятки) Уголовного кодекса. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.