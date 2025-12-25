Тюменец порезал соседа ножом, чтобы защитить честь жены-наркоманки

«Подсудимый рассказал, что его жена была в гостях у соседей. Там они все вместе употребляли наркотики, за которые супруга осталась должна деньги. Позднее сосед предложил ей совершить с ним иные действия сексуального характера в счет долга. Это разозлило обвиняемого: он вызвал обидчика на разговор и в процессе дважды ударил его ножом в грудь», — следует из материалов дела.