Тюменец порезал соседа ножом, чтобы защитить честь жены-наркоманки

За неприличное предложение супруге мужчина схватился за нож.
Житель Тюмени напал на соседа с ножом, так как узнал, что тот предложил интим его жене в качестве оплаты за наркотики. Не сдержавший агрессию мужчина отправился в колонию. Информация содержится в судебном акте по делу.
«Подсудимый рассказал, что его жена была в гостях у соседей. Там они все вместе употребляли наркотики, за которые супруга осталась должна деньги. Позднее сосед предложил ей совершить с ним иные действия сексуального характера в счет долга. Это разозлило обвиняемого: он вызвал обидчика на разговор и в процессе дважды ударил его ножом в грудь», — следует из материалов дела.
Сам потерпевший утверждал, что его предложение девушке было шуткой, и зла она на него не держала. Жена пострадавшего рассказала, что в момент нападения сосед улыбался и говорил: «Я вас урою».
При вынесении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: обвиняемый является сиротой, помогает своей супруге воспитывать и содержать ее троих детей. а также оказывает поддержку своим родственникам. По итогу мужчину на год отправили в колонию.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пассажир выбил зубы таксисту. Мужчина был пьян и ему не понравилось, что в машине нет дополнительного детского кресла.