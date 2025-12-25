В Минздраве рассказали о состоянии детей, брошенных матерью в Норильске

Состояние двух маленьких девочек из Норильска, оставленных матерью без присмотра, улучшилось. По информации регионального министерства здравоохранения, сейчас их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Ранее стало известно, что женщина на несколько суток оставила четверых детей одних в квартире. В результате трагедии пятимесячный мальчик скончался от истощения, а девочки в возрасте одного и двух лет были экстренно госпитализированы в тяжелом состоянии.
В настоящее время медики отмечают положительную динамику в состоянии пострадавших. Дети начали реагировать на окружающих, улыбаться и узнавать медицинский персонал, что свидетельствует о постепенном восстановлении.
Ранее стало известно, что заморившая голодом пятимесячного сына многодетная мать из Норильска не работала и жила на пособия.