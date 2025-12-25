Телеведущий Маккензи-Макхарг трагически погиб в Лос-Анджелесе в 41 год

Известный австралийский телеведущий и спортивный комментатор Дункан Маккензи-Макхарг трагически погиб в Лос-Анджелесе в возрасте 41 года. По данным полиции, он упал с крыши здания на расположенную ниже крышу и был найден без признаков жизни. Смерть подтвердили родные ведущего, которые подчеркнули его особый характер и позитивный настрой.