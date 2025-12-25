Телеведущий Маккензи-Макхарг трагически погиб в Лос-Анджелесе в 41 год

Семья Маккензи-Макхарга рассказала, что телеведущий всегда заряжал окружающих заботой и юмором. Он освещал спортивные события для Fox Sports, Channel 7 и Network 10, а в последние годы работал с турнирами по теннису для Stan Sport, включая US Open в августе 2025 года. Родные отметили, что Дункан оставил яркий след в мире спорта.
