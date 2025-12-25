Ричмонд
Телеведущий Маккензи-Макхарг трагически погиб в Лос-Анджелесе в 41 год

Известный австралийский телеведущий и спортивный комментатор Дункан Маккензи-Макхарг трагически погиб в Лос-Анджелесе в возрасте 41 года. По данным полиции, он упал с крыши здания на расположенную ниже крышу и был найден без признаков жизни. Смерть подтвердили родные ведущего, которые подчеркнули его особый характер и позитивный настрой.

Источник: Life.ru

Семья Маккензи-Макхарга рассказала, что телеведущий всегда заряжал окружающих заботой и юмором. Он освещал спортивные события для Fox Sports, Channel 7 и Network 10, а в последние годы работал с турнирами по теннису для Stan Sport, включая US Open в августе 2025 года. Родные отметили, что Дункан оставил яркий след в мире спорта.

Ранее Life.ru писал о трагической гибели спортсмена в Бурунди. Футболист Игиранеза Айме Герик умер прямо на матче, подавившись монетой, которую держал во рту.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.