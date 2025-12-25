Ричмонд
Экс-помощник Горбачева попал в реанимацию после ДТП: подробности

Бывшего помощника и соавтора Горбачёва сбил «Мерседес» в центре Москвы.

Источник: Комсомольская правда

В Москве 24 декабря автомобиль «Мерседес» сбил 84-летнего политолога Бориса Славина, ранее работавшего помощником и соавтором Михаила Горбачева. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ со ссылкой на сына политолога.

«Авария произошла накануне вечером в центре Москвы. Восьмидесятичетырехлетний политолог попал под колеса авто», — сказано в сообщении.

Пострадавший доставлен в ГКБ им. Боткина, где медики зафиксировали тяжелую сочетанную травму, включающую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и повреждения мягких тканей лица.

Данных о личности водителя и обстоятельствах ДТП пока нет.

Борис Славин — известный политолог, доктор философских наук, журналист и публицист. Являясь членом Академии политических наук, он также преподает в Московском педагогическом государственном университете (МПГУ).

23 декабря, в Турции произошла авиакатастрофа частного самолета по техническим причинам. Среди погибших — начальник Генштаба ливийской армии Мухаммед аль-Хаддад и лица из его окружения. Гибель всех на борту подтвердил глава Правительства национального единства Ливии.

Кроме этого, самолет пропал с экранов наблюдения незадолго до крушения, сразу после взлета из Анкары. Перед этим экипаж успел сообщить о запросе на аварийную посадку в районе Хаймана.

В этот же день на 51-м километре автодороги «Казань — Ульяновск — Самара» в Старомайнском районе Ульяновской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

При этом ранее на 77-м километре автодороги «Орел-Ефремов» произошло столкновение между «Газелью Бизнес» и «Renault Logan». По информации ГИБДД, после аварии оба автомобиля врезались в ограждение, «Газель» перевернулась. В инциденте пострадали трое.

Вечером 24 декабря на 47-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень случилась авария, в которую попали три грузовика и рейсовый автобус. По данным ГИБДД региона, в результате происшествия пострадали два человека.

В результате столкновения на трассе М3 «Украина» в Калужской области травмы получили водитель и ее восьмилетний ребенок-пассажир. Об этом сообщило УМВД региона, отметив, что авария произошла днем с участием автомобиля «Форд».