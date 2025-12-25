Экс-помощник Горбачева попал в реанимацию после ДТП: подробности

В Москве 24 декабря автомобиль «Мерседес» сбил 84-летнего политолога Бориса Славина, ранее работавшего помощником и соавтором Михаила Горбачева. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ со ссылкой на сына политолога.
«Авария произошла накануне вечером в центре Москвы. Восьмидесятичетырехлетний политолог попал под колеса авто», — сказано в сообщении.
Пострадавший доставлен в ГКБ им. Боткина, где медики зафиксировали тяжелую сочетанную травму, включающую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и повреждения мягких тканей лица.
Данных о личности водителя и обстоятельствах ДТП пока нет.
Борис Славин — известный политолог, доктор философских наук, журналист и публицист. Являясь членом Академии политических наук, он также преподает в Московском педагогическом государственном университете (МПГУ).
