Авария с фурой лишила отопления жителей севера Удмуртии в 30-градусный мороз

Инцидент произошёл на улице Железнодорожной. В результате повреждения без теплоснабжения остались шесть многоквартирных домов, школа № 2, детский дом и дом культуры. По данным администрации, отключение затронуло около 960 человек. В настоящее время учащиеся школы переведены на дистанционное обучение.