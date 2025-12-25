Авария с фурой лишила отопления жителей севера Удмуртии в 30-градусный мороз

Власти оперативно восстанавливают подачу тепла в Балезино.
В посёлке Балезино (Удмуртия) повреждение надземной теплотрассы грузовым автомобилем привело к отключению теплоснабжения в нескольких социальных объектах и жилых домах. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
«Для того чтобы максимально оперативно помочь балезинским коммунальщикам, уже отправили бригады из Глазова и Ижевска. Буду держать в курсе — как идет ремонт», — написал Александр Бречалов в своем telegram-канале.
Инцидент произошёл на улице Железнодорожной. В результате повреждения без теплоснабжения остались шесть многоквартирных домов, школа № 2, детский дом и дом культуры. По данным администрации, отключение затронуло около 960 человек. В настоящее время учащиеся школы переведены на дистанционное обучение.
Глава региона поручил взять ситуацию на личный контроль председателю правительства Удмуртии Роману Ефимову. Оперативная информация для жителей о ходе ремонтных работ будет публиковаться на официальных страницах главы Балезинского района Юрия Новойдарского и правительства республики.