В Новосибирске водитель получил срок за гибель 8-летнего мальчика на переходе

Первомайский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу о смертельном наезде на восьмилетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

Суд установил, что вечером 25 марта 2025 года подсудимый, управляя автомобилем «ГАЗель», выехал на запрещающий сигнал светофора и не уступил дорогу несовершеннолетнему пешеходу.

Ребёнок 2017 года рождения в этот момент пересекал проезжую часть улицы Одоевского по регулируемому пешеходному переходу. От полученных травм мальчик скончался. Водитель в суде частично признал вину, заявив, что не увидел ребенка, выходящего на «зебру».

Суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. В качестве наказания ему назначено 2 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также суд лишил его права управлять транспортными средствами на срок 2 года и 6 месяцев.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области арестовали водителя, насмерть сбившего 12-летнюю девочку.