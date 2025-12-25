В Новосибирске водитель получил срок за гибель 8-летнего мальчика на переходе

Суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. В качестве наказания ему назначено 2 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также суд лишил его права управлять транспортными средствами на срок 2 года и 6 месяцев.