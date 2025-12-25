Атакованный ВСУ российский танк продолжил выполнение задачи

Экипаж танка Т-72Б3М 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север» продолжил выполнение боевой задачи, несмотря на атаку беспилотника и артиллерийский обстрел. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Во время боя боевая машина подверглась удару FPV-дрона и воздействию артиллерии противника, однако танкисты не прекратили огонь. В ведомстве подчеркнули, что экипаж продемонстрировал высокую устойчивость к действиям вражеских беспилотных средств и сохранил боеспособность.
В Минобороны также отметили, что танковые подразделения группировки «Север» в зоне специальной военной операции обеспечивают огневую поддержку мотострелковым и штурмовым частям, уничтожая технику и укрытую живую силу противника.
Ранее российские военные разгромили технику Вооружённых сил Украины у освобождённого Красноармейска в Донецкой народной республике.