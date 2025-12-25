Сестры мальчика, который умер от голода в Норильске, начали узнавать врачей

По информации СК, младшие члены семьи на протяжении нескольких месяцев жили под присмотром старшей, 15-летней, сестры. Она рассказала, что в начале осени мама познакомилась с новым мужчиной, после чего редко оставалась дома с детьми. Даже на просьбы привезти продуктов откликалась не всегда. Старшая дочь, как могла, ухаживала за беспомощными подопечными, кормила их утром и вечером жидкой кашей. Этого оказалось недостаточно.