Сестры мальчика, который умер от голода в Норильске, начали узнавать врачей

В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что годовалая и двухлетняя девочки, помещенные несколько дней назад в больницу, пошли на поправку. Они находятся в состоянии средней тяжести, передает ТАСС со ссылкой на минздрав.
По словам источника агентства, сестры начали узнавать персонал клиники, ухаживающий за ними, девочки снова улыбаются.
Еще во вторник динамики в состоянии здоровья истощенных маленьких пациенток не наблюдалось, врачи называли его стабильно тяжелым, сейчас наметились явные улучшения.
22 декабря стало известно о трагедии в Норильске: пятимесячный мальчик из многодетной семьи, глава которой отбывает срок за избиение жены и падчерицы, умер от голода. Мать ушла к мужчине, с которым недавно познакомилась, и оставила четверых детей без еды. Младшие сестры попали в больницу, старшая — в социальный приют.
Следком возбудил уголовное дело об убийстве с особой жестокостью. Женщину задержали и взяли под стражу, на допросе она полностью признала вину.
Выяснилось, что медицинские работники, посещавшие семью, знали о неблагополучной ситуации и могли сделать выводы о грозящей детям опасности, однако не сообщили об этом в правоохранительные органы. Прокуратура начала проверку системы профилактики в северном городе.
По информации СК, младшие члены семьи на протяжении нескольких месяцев жили под присмотром старшей, 15-летней, сестры. Она рассказала, что в начале осени мама познакомилась с новым мужчиной, после чего редко оставалась дома с детьми. Даже на просьбы привезти продуктов откликалась не всегда. Старшая дочь, как могла, ухаживала за беспомощными подопечными, кормила их утром и вечером жидкой кашей. Этого оказалось недостаточно.