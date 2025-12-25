Самарские мошенники вымогали средства у желающих вызвать проститутку

По информации следствия, 26-летний житель Котельниково обратился в полицию после неудачной попытки оплаты услуг интимного характера через интернет-сайт. Вскоре ему позвонили злоумышленники, представившиеся «администраторами» сайта, и потребовали перечислить 218 тыс. руб., объяснив это сбоем в системе оплаты, якобы вызванным его заказом. Мужчине угрожали физической расправой и публикацией информации о его обращении в фирму, что вынудило его перевести требуемую сумму.