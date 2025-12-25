Ильдар Абдразаков стал народным артистом России по указу президента

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Народный артист Российской Федерации» оперному певцу, уроженцу Башкирии Ильдару Абдразакову. В документе отмечается, что он удостоен этой награды за значительный вклад в развитие отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную работу.
Напомним, Ильдар Абдразаков всемирно известный оперный бас, художественный руководитель Севастопольского театра оперы и балета. Его творчество отмечено множеством престижных наград, включая две премии «Грэмми», международную оперную премию «Оскар делла лирика» («Оперный Оскар») и российскую национальную театральную премию «Золотая маска». Он является выпускником Уфимского института искусств.
Певец ведет активную международную карьеру, регулярно выступая на самых знаменитых оперных площадках мира, таких как «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке, миланский театр «Ла Скала», Венская государственная опера и мадридский Королевский театр. В его репертуаре — ключевые партии в произведениях Моцарта, Верди, Чайковского, Россини и многих других композиторов. Абдразакова по праву считают одним из самых ярких и узнаваемых российских артистов на мировой сцене.
