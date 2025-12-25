Ильдар Абдразаков стал народным артистом России по указу президента

Певец ведет активную международную карьеру, регулярно выступая на самых знаменитых оперных площадках мира, таких как «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке, миланский театр «Ла Скала», Венская государственная опера и мадридский Королевский театр. В его репертуаре — ключевые партии в произведениях Моцарта, Верди, Чайковского, Россини и многих других композиторов. Абдразакова по праву считают одним из самых ярких и узнаваемых российских артистов на мировой сцене.